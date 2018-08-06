«Психически и психологически граждане РФ готовы работать»

Омск, , 14:43 — REGNUM Понимание вопроса о повышении пенсионного возраста неоднозначное, но это вопрос возник не просто так. Всем понятно, что пенсию надо поднимать, но при этом где-то нужно брать средства, заявил корреспонденту ИА REGNUM член президиума областной общественной организации «Совет директоров средних профессиональных учебных заведений», председатель комиссии по вопросам социального развития, здравоохранения и демографии Общественной палаты Омской области Игорь Боровский.

«Повышение пенсионного возраста не стоит рассматривать отдельно от пенсионной реформы, потому что это не только повышение возраста, но и повышение размера пенсий. Эти вещи взаимосвязаны между собой. Граждане должны понимать, что проведение такой реформы — реалии нашей жизни», — отметил эксперт.

Люди на пенсии обычно работают по двум причинам — или низкая пенсия, или здоровье позволяет работать. Психически и психологически граждане готовы работать, то есть человек сохраняет ясные мозги, голова продолжает умственно работать, а психологически — человеку сложно сразу оборвать трудовую деятельность и ничего не делать.

«Чтобы повысить размеры пенсий, можно было бы залезть в золотой запас страны, но это не дальновидный шаг, нельзя жить только сегодняшним днем и не думать о потомках. Поэтому власти пошли по другому пути — поднятие возрастной планки. При этом, стоит отметить, что подход к этому вопросу должен быть адекватный, и затрагивать множество сфер, нельзя делать уравниловку для всех людей», — высказал свое мнение Боровский.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»