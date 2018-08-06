Гройсман: Мы только и думаем, как повысить среднюю зарплату жителям Украины

Киев, , 14:39 — REGNUM В конце 2018 года средняя заработная плата на Украине может достичь 10 тыс. гривен (23,4 тыс. рублей), заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 6 августа УНИАН.

По его словам, правительство Украины занимается только тем, чтобы повысить среднюю зарплату населения, так как это главная задача кабинета министров. Гройсман рассказал, что якобы все действия правительства направлены на повышения зарплаты. О том, как зарплату повысит повышение тарифов на газ, премьер-министр не сказал.

Напомним, на Украине регулярно проходят массовые забастовки шахтеров, которые требуют выплатить задолженности по зарплате. Иногда шахты не платят рабочим по несколько месяцев.