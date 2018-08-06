Россия укладывается в рамки договоренностей с ОПЕК – Новак

Москва, , 14:34 — REGNUM Россия в последние месяцы увеличила добычу нефти, однако по добытым объёмам укладывается в рамки договоренностей с ОПЕК. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, сообает «Экономика сегодня».

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Лидерство по объёмам добычи нефти остаётся за Россией

Как заявили в «Роснефти», в июне-июле компания увеличила добычу на 120 тыс. баррелей в сутки, а в целом в третьем квартале может увеличить добычу на 200 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, что увеличение нефтодобычи до 1 млн баррелей в сутки согласовали на встрече страны ОПЕК+ в Вене в июне 2018 года. При этом отмечалось, что реальное увеличение добычи составит 500−800 тыс. баррелей в сутки, так как не все страны смогут обеспечить указанный рост. По оценкам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, дополнительный миллион баррелей поступит на рынок во второй половине 2018 года.

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Нефть стабильна, но пока не растет

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Россия сохранила лидирующую позицию по добыче нефти в мире. Российские компании в среднем добывали 10,95 млн баррелей в сутки, опережая по этому показателю США и Саудовскою Аравию. При этом, на тот момент решение о наращивании добычи в рамках сделки ОПЕК+ ещё не было принято. По данным ПАО «Газпром нефть», Россия в настоящее время имеет около 500 тыс. баррелей в день резервных производственных мощностей.

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