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Осенью в Италии начнут сокращать «золотые пенсии»

Экономика

Вице-премьер Луиджи Ди Майо пообещал, что процесс начнется уже в сентябре

Рим, 6 августа 2018, 14:28 — REGNUM  Правительство Италии приступит к реализации своих планов по сокращению так называемых «золотых пенсий» уже в сентябре, заявил вице-премьер, министр экономического развития Луиджи Ди Майо, передает Il Giornale в понедельник, 6 августа.

Речь идет о пенсиях выше 4000 евро в месяц (в ряде случаев — до 20 тысяч), которые получают бывшие депутаты национального парламента и министры, которые в Италии также избираются из числа депутатов.

Вместе с тем Ди Майо отметил, что бывшими депутатами дело не ограничивается. По его словам, несправедливые привилегии полагаются сейчас и бывшим профсоюзным лидерам, и они тоже будут отменены. Высвобожденные средства планируется направить на повышение минимальных пенсий.

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Политическая жизнь Италии
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