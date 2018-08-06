Осенью в Италии начнут сокращать «золотые пенсии»

Рим, , 14:28 — REGNUM Правительство Италии приступит к реализации своих планов по сокращению так называемых «золотых пенсий» уже в сентябре, заявил вице-премьер, министр экономического развития Луиджи Ди Майо, передает Il Giornale в понедельник, 6 августа.

Речь идет о пенсиях выше 4000 евро в месяц (в ряде случаев — до 20 тысяч), которые получают бывшие депутаты национального парламента и министры, которые в Италии также избираются из числа депутатов.

Вместе с тем Ди Майо отметил, что бывшими депутатами дело не ограничивается. По его словам, несправедливые привилегии полагаются сейчас и бывшим профсоюзным лидерам, и они тоже будут отменены. Высвобожденные средства планируется направить на повышение минимальных пенсий.