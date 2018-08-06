В России пресекли ввоз червивых персиков из Казахстана

Оренбург, , 14:29 — REGNUM Сотрудники Россельхознадзора пресекли в Оренбургской области ввоз на территорию России 20 тонн персиков из Казахстана, сообщили 6 августа в пресс-службе российского ведомства.

Согласно фитосанитарному сертификату, на территорию России ввозились персики казахстанского происхождения. При фитосанитарном контроле было установлено, что персики были выращены в Узбекистане. Кроме того, было выявлено заражение партии персиков личинками восточной плодожорки.

4 августа продукция была уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в городе Бузулук Оренбургской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа управление Россельхознадзора по Новосибирской области пресекло ввоз на территорию республики 60 тонн лука из Казахстана. Груз был отправлен собственнику.

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