Понедельник, 6 Августа 2018 года
14:36:11 МСК

«Роснефть» выкупит обратно собственные акции на $2 млрд

Экономика

Операции на открытом рынке будет осуществлять независимый банк-агент

Москва, 6 августа 2018, 14:16 — REGNUM  ПАО «НК «Роснефть» выкупит собственные акции на рынке и разместит их на своем балансе, соответствующее решение принято советом директоров. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба компании.

Известны параметры обратного выкупа: максимальный объем составит $2 млрд, срок — до 31 декабря 2020 года включительно. При этом максимальный количество акций не превысит 340 млн штук. Выкуп производится в соответствии со стратегическими инициативами компании и утвержденной программой приобретения ценных бумаг.

«Точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы», — говорится в сообщении.

Для осуществления рыночных операций в ближайшее время будет назначен независимый банк-агент, которому будет поручено осуществлять операций на открытом рынке от лица компании.

Читайте ранее в этом сюжете: «Роснефть» впервые объявила об обратном выкупе акций

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ценные бумаги
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить