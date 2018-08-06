«Роснефть» выкупит обратно собственные акции на $2 млрд

Москва, , 14:16 — REGNUM ПАО «НК «Роснефть» выкупит собственные акции на рынке и разместит их на своем балансе, соответствующее решение принято советом директоров. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба компании.

Известны параметры обратного выкупа: максимальный объем составит $2 млрд, срок — до 31 декабря 2020 года включительно. При этом максимальный количество акций не превысит 340 млн штук. Выкуп производится в соответствии со стратегическими инициативами компании и утвержденной программой приобретения ценных бумаг.

«Точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы», — говорится в сообщении.

Для осуществления рыночных операций в ближайшее время будет назначен независимый банк-агент, которому будет поручено осуществлять операций на открытом рынке от лица компании.

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