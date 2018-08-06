В ситуацию на российско-грузинской границе «вмешалась» Армения

Ереван, , 13:56 — REGNUM По поручению премьер-министра Армении Никола Пашиняна министр транспорта Армении Ашот Акопян отбудет на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, чтобы «на месте ознакомиться с ситуацией». Об этом сообщает официальная страница правительства Армении в Facebook.

Ранее заместитель Акопяна Армен Памбукчян сообщил, что «в Ларсе снова есть проблемы как с грузинской, так и с российской стороны». По его словам, с российской стороны длина очереди составляет 9−10 км (5 из которых занята грузовиками), а с грузинской стороны около 200 грузовиков.

«Прошу избегать этой дороги для поездок в Армению, потому что будете долго стоять в очереди», — написал Памбукчян.

В 10:24 (9:24 мск) Памбукчян проинформировал, что есть положительный сдвиг на КПП «Верхний Ларс».

«На российской стороне очередь убавилась — 4 км для грузовиков и 7−8 км для легковых автомобилей. Ночью пропускная способность увеличилась, но в любом случае очередь ещё присутствует», — написал Памбукчян в Facebook.

В то же время грузинские СМИ, ссылаясь на информацию МВД страны, сообщают, что грузинский контрольно-пропускной пункт «Казбеги» на границе с Россией работает без проблем и неполадок.

«С грузинской стороны работа идет в привычном режиме, а российская сторона не справляется с таким большим потоком автомобилей, вследствие чего и образовалась пробка», — заявили в МВД Грузии.

КПП «Верхний Ларс — Казбеги» — единственный сухопутный пункт пропуска между Россией и Грузией. В то же время КПП является единственным сухопутным пунктом пропуска, через который автотранспорт может попасть из России в Армению.