Омск, , 13:45 — REGNUM Повышение пенсионного возраста неизбежно, потому что в России ежегодно прибавляется более 1 миллиона пенсионеров, а количество граждан трудоспособных убавляется. Нынешнее пенсионное законодательство не отвечает требованиям времени и давно перестало отвечать интересам нынешних граждан предпенсионного и пенсионного возраста, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель секретаря Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Омской области Павел Коренной.

В настоящее время необходимо выработать полезные и конструктивные предложения по поводу того, как можно усовершенствовать пенсионную реформу с минимальными потерями для населения. В частности, желательно оставить льготы гражданам, которые проживают в тяжелых климатических условиях. Неплохо было бы ввести льготы для предприятий и организаций, которые принимают людей предпенсионного и пенсионного возраста. Также необходимо сохранить размеры пенсий не ниже инфляции.

«Сейчас реализуется проект «Старшее поколение», работа по этому проекту должна быть усилена для того, чтобы каким-то образом вовлечь людей пенсионного возраста в социальную активность, что может послужить условием для продолжения их активной жизни. Пенсионная реформа в России рано или поздно должна была произойти, но она должна пройти с минимальным ущербом для социально-незащищенных слоев населения», — высказал свое мнение Коренной.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»