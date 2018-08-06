На Кубани готовится к открытию цех по производству мальтодекстрина

Краснодар, , 13:45 — REGNUM В Краснодарском крае к запуску готовится цех по производству мальтодекстрина — компонента для молочных изделий, детского питания, кофе растворимого и в пакетиках, кондитерского и хлебопекарного производства, производства «восточных» сладостей. Мальтодекстрин безопасен, натурален, не является пищевой добавкой. Получается путем глубокой переработки из зерновых культур — натурального кукурузного или картофельного крахмала. После запуска производства предприятие способно будет обеспечить мальтодекстрином всю пищевую отрасль страны.

Директор крахмального завода «Гулькевичский» Сергей Филиппов рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что работы по строительству нового производства начались в середине 2016 года, а общий объем инвестиций составил около двух миллиардов рублей.

«Гулькевичский крахмальный завод сегодня — единственное предприятие в своей отрасли в Краснодарском крае. Предприятию 15 лет. Выпускаем преимущественно нательные крахмалы и разные виды патоки — карамельные, мальтозные и другие. Два года назад было принято решение о строительстве производства мальтодекстрина — это подсластитель, полисахарид, который в больших количествах используется в самых разных отраслях промышленности, от детского до спортивного питания», — рассказал Сергей Филиппов.

«Сейчас цеха построены, с 12 июня начались пусконаладочные работы. На сегодня при производительности плановой 80 тонн в сутки производим 55−60 тонн в сутки продукции очень высокого европейского качества», — добавил директор завода.

Он также сообщил, что в общей сложности на предприятии сегодня работают 430 человек. Сам завод работает круглосуточно и круглогодично — объемы переработки составляют 350 тонн кукурузы в сутки.

Официальный запуск производства запланирован в течение ближайшего месяца.