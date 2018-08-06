МЭР перекладывает повышение НДС с бизнеса на граждан — Емельянов

Москва, , 13:41 — REGNUM Повышение налога за услуги жилищно-коммунального хозяйства в связи с ростом ставки налога на добавленную стоимость (НДС) говорит о том, что правительство хочет переложить уплату налогов с бизнеса на население. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Минэкономразвития предложило учесть повышение ставки НДС при расчете тарифов за услуги ЖКХ, пишут «Известия». Речь идет о росте ставки НДС на 2% (с 18% до 20%) с 1 января 2019 года. В ведомстве предлагают соответственно увеличить и сумму налога, включенного в платежи за услуги ЖКХ.

«НДС — это по сути своей налог на бизнес, и бизнес должен расплачиваться из своих доходов, из своей прибыли. А получается, что это НДС не на предпринимателей, которые работают в сфере ЖКХ, а на граждан. Это совершенное извращение сути этого налога, но оно очень четко показывает политику правительства — как можно сильнее придавить граждан и любой ценой навязать дополнительные платежи», — отметил Емельянов.

Таким образом, налог, который должен уплачивать бизнес, будет переложен на граждан. При этом, уверен депутат, очевидно, что без последствий рост платежей за услуги ЖКХ не останется.

«Социальные последствия очевидны — вслед за ростом тарифов будут увеличиваться и долги граждан за услуги ЖКХ, уровень жизни начнет падать, а социальное напряжение расти. Негативных последствий будет много — все те, с которыми мы сталкиваемся при росте тарифов ЖКХ», — уверен Емельянов.