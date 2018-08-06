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Продажи легковых автомобилей в РФ выросли на 10,6%

Экономика

«Июль ознаменовался увеличением уровня продаж»

Москва, 6 августа 2018, 13:33 — REGNUM  В июле текущего года в Российской Федерации выросли на 10,6% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

«Июль ознаменовался увеличением уровня продаж на 10,6% или на 13 796 штук по сравнению с июлем 2017 г., и составил 143 452 автомобиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом в январе — июле продажи легковых и легких коммерческих транспортных средств достигли 992,67 тыс. единиц.

Как ранее передавало ИА REGNUM, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам января 2018 года выросли на 31,3% и составили 102 464 штуки.

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