Президент Узбекистана планирует повысить пенсионный возраст

Ташкент, , 13:39 — REGNUM В Узбекистане планируют поэтапно повысить пенсионный возраст, сообщает 6 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на проект постановления президента республики «О мерах по дальнейшему реформированию системы государственного пенсионного обеспечения граждан».

Издание не указывает, на сколько лет будет повышен пенсионный возраст. Проект документа также предполагает поэтапное повышение минимального требуемого стажа для назначения пенсий до 10 лет. Повышение стажа планируется начать с 2020 года.

В рамках проекта постановления планируется внедрить стимулирующие механизмы участия граждан в социальном страховании, а также меры по повышению социальной справедливости. Планируется также принять стимулирующие меры по добровольному участию граждан в системе пенсионного обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане планируют разработать ID-карты для пенсионеров, с помощью которых будут начисляться пенсионные выплаты. Для этой цели создан программный комплекс «Пенсия».

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