На падение доходов бюджета Чебоксар повлиял тракторный концерн

Чебоксары, , 13:25 — REGNUM Доходы бюджета Чебоксар уменьшились. Как сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Чувашии, за семь месяцев поступило менее половины годового плана, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом поступления сократились на 3,9%. Власти связывают это с погашением в прошлом году долгов «несколькими налогоплательщиками».

По данным мэрии, бюджет города Чебоксары по доходам на 1 августа 2018 года исполнен в сумме 5 млрд 339,3 млн рублей, что составляет 44% к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города снизились на 3,9%, или на 216,4 млн рублей. В структуре доходов наибольшую долю составили безвозмездные поступления (59,4%), затем — налог на доходы физических лиц (17,6%), доходы от использования имущества (7,4%), налоги на совокупный доход (4,8%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (4,1%), налоги на имущество (3,6%).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили в сумме 2 млрд 166,5 млн рублей, или 50,9% к плану. Это на 183,3 млн рублей (или на 7,8%) меньше, чем было в январе-июле прошлого года.

«Это связано с высокой базой 2017 года, когда была погашена налоговая задолженность несколькими налогоплательщиками, в том числе организациями, входящими в состав концерна «Тракторные заводы», — говорят в финансовом управлении администрации.

В бюджет поступило 3 млрд 172,8 млн рублей безвозмездных поступлений (47,2% к плану), что меньше соответствующего периода прошлого года на 1%, или на 33,1 млн рублей.

На 1 августа текущего года израсходовано 5 млрд 570,4 млн рублей (45,7% к уточненным годовым назначениям). Основную долю составили расходы на финансирование образования (59,7% от общей суммы расходов бюджета), национальной экономики (18,9%), жилищно-коммунального хозяйства (8,2%).

На обслуживание государственного и муниципального долга потрачено 86,9 млн рублей (53,6% к уточненным годовым назначениям).

Бюджет исполнен с профицитом в 231,1 млн рублей.

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