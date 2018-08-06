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За год в Узбекистане стоимость проезда в поездах увеличилась на 44%

Экономика

Стоимость проезда автомобильным транспортом увеличилась на 4,8%

Ташкент, 6 августа 2018, 13:21 — REGNUM  В июле 2018 года стоимость проезда железнодорожным транспортом в Узбекистане увеличилась на 43,8% по сравнению с июлем 2017 года, сообщает 6 августа издание «Новости Узбекистана».

Стоимость проезда автомобильным транспортом увеличилась на 4,8%, авиационным транспортом — на 31,4%. Рост стоимости проезда в поездах специалисты связывают со значительным объемом работ, выполняемых АО «Узбекские железные дороги».

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 августа в Узбекистане на 35% увеличится стоимость проезда в современных скоростных поездах Afrosiyob. В 2017 году грузооборот компании «Узбекские железные дороги» составил 22,939 млрд тонно-километров, что соответствует показателю 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане повысят стоимость проезда в скоростных поездах

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Железнодорожные перевозки
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