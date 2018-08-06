Минюст Украины отчитался о взыскании задолженностей по зарплате

Киев, , 13:14 — REGNUM В 2018 году министерство юстиции Украины взыскало 250 млн гривен ($12,92 млн) задолженности по зарплате, заявил глава ведомства Павел Петренко, сообщает 6 августа УНИАН.

По его словам, деятельность минюста Украины по взысканию задолженности началась 2 апреля. С этого дня ведомство создало региональные штабы и мобильные группы для работы по заданию. Также минюст публиковал «антирейтинги» должников и разработал технологические карты для государственных исполнителей по работе с должниками.

Напомним, по данным госслужбы по вопросам труда, на 1 января 2018 года задолженность по зарплате на Украине увеличилась на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В общем задолженность составила 2,37 млрд гривен ($87 млн).