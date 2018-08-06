Время в пути «Ласточки» из Санкт-Петербурга в Псков могут сократить

Псков, , 13:04 — REGNUM В случае востребованности нового скоростного поезда «Ласточка» по маршруту Псков — Санкт-Петербург и обратно глава РЖД Олег Белозеров заявил о готовности обсудить с псковскими властями увеличение количества поездов и сократить время состава в пути. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

По словам Белозерова, в соответствии с планом совместной работы в ближайшее время компания проведет дополнительное улучшение инфраструктуры, и поезд пойдёт ещё быстрее. Сейчас расстояние между городами «Ласточка» преодолевает за 3 часа 30 минут.

Состав «Ласточки» включает в себя пять вагонов, которые одновременно могут вместить 349 пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скоростной поезд «Ласточка» будет курсировать между Санкт-Петербургом и Псковом ежедневно, но пока только по утрам. Отправление от Балтийского вокзала Санкт-Петербурга — в 6:55, из Пскова — в 6:00. Между Санкт-Петербургом и Лугой поезд движется состав по электрифицированным путям, а далее, по неэлектрифицированному участку до Пскова, с помощью специального тепловоза, разработанного РЖД.

Напомним, раньше добраться в Петербург жители Псковской области могли только на автобусах и маршрутках (время в пути, в зависимости от дорожной обстановки, могло составлять и более пяти часов), на пригородных поездах с пересадкой в Луге или на поезде, который ходил только раз в неделю и приезжал в Санкт-Петербург через 4 часа 20 минут.

Читайте ранее в этом сюжете: Псков дождался удобного железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом