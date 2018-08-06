Доллар вряд ли вырастет выше 64 рублей

Москва, , 12:43 — REGNUM Последние две недели были исключительно в пользу доллара. ФРС США подтвердил текущий курс умеренного ужесточения кредитно-денежной политики, а также дал намек на очередное повышение ставки уже в сентябре, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

В свою очередь данные с рынка труда США 3 августа вышли на уровне ожиданий аналитиков, но в целом оказались неплохим и в очередной раз подтвердили целесообразность текущего монетарного курса ФРС США. На этой неделе выйдет статистика по инфляции США, что может также придать импульс доллару.

«Российский рубль находился под давлением от снижения нефти, а также на фоне разговоров о санкциях, которые коснутся государственного долга. Однако пока можно выдохнуть санкции, скорее всего, не коснутся вторичного долга, а это кардинально меняет ситуацию. Рост валютной пары доллар/рубль продолжится, ближайшая цель 63,73, далее 63,83. Рост выше 64,13 пока маловероятен», — считает Капустянский.

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