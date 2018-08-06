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В Луганске к отопительному сезону подготовили около 70% квартир

Экономика

Устранены также 76% порывов в теплосетях

В Луганске к отопительному сезону подготовили около 70% квартир
Josh Wedin
Батарея отопления

Луганск, 6 августа 2018, 12:39 — REGNUM  Порядка 70% квартир готовы к отопительному сезону в Луганске, заявил директор коммунального предприятия (КП) «Центрожилком» Сергей Шатохин, сообщает 6 августа «Луганский информационный центр».

По его словам, всего в Луганске 1,381 тыс. многоквартирных домов, из них подготовлены к осени-зиме 951. Директор КП «Теплокоммунэнерго» Игорь Мыцыков подчеркнул, что 76% порывов в тепловых сетях Луганска также были устранены: 829 из 1025.

Напомним, Луганская Народная Республика (ЛНР) обрела независимость в результате референдума в 2014 году. Несмотря на все трудности, республика смогла обрести государственность и обеспечить себя всем необходимым, отделившись от Украины.

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