Торговая война с США вынудит Китай покупать больше природного газа у РФ?

Москва, , 13:50 — REGNUM США продолжат политику вытеснения РФ с газового рынка Европы вне зависимости от того, введёт Китай пошлины на сжиженный природный газ из Америки или нет. Об этом 6 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя соответствующие планы властей КНР.

«Для них (США — прим. ИА REGNUM ) приоритетный рынок именно европейский, — сказал Кагарлицкий. — Но надо понимать, что масштабы этого рынка пока невелики. Они будут нарастать в любом случае, но не безумно быстро. Сегодня это не самый динамичный рынок. Вообще в настоящее время с динамичными рынками, мягко скажем, неважно обстоят дела».

При этом Кагарлицкий призвал задуматься о том, сколько Китаю вообще нужно газа.

«Если торговая война с США приведёт к тому, что рост китайской экономики замедлится, а это вполне возможно, то соответственно и потребности в топливе уменьшатся, — сказал директор ИГСО. — Может быть, в результате этого противостояния КНР станет покупать российского газа чуть больше, но не в разы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным издания «КоммерсантЪ», если Вашингтон все-таки введёт пошлины (на 200 млрд долларов) на импорт товаров из Китая, то Пекин намерен ответить пошлинами на импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в размере 25%.

Кроме того, отметим, что компания «Газпром» уже построила более 90% газопровода «Сила Сибири», по которому будут осуществляться поставки голубого топлива из РФ в Китай. Поставки газа в КНР по этому газопроводу планируются в 2019 г.

Между тем строительство этого газопровода уже подорожало более чем на треть. Ранее стоимость объекта компания оценивала в 800 млрд рублей (в ценах на 1 января 2011 года). Теперь эта сумма выросла до 1,1 трлн рублей.

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