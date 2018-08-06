Финансы станут прозрачнее, льготы пересмотрят: бюджетная политика Чебоксар

Чебоксары, , 12:30 — REGNUM В Чебоксарах определены основные направления бюджетной и налоговой политики города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Повышение доходов планируется, в частности, за счёт повышения инвестиционной привлекательности, работы с имуществом, внедрения механизма социального заказа и инициативного бюджетирования. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно постановлению, акценты будут сделаны на «взвешенной» бюджетной и долговой политике, позволяющей обеспечить» финансирование расходов при «поддержании безопасного уровня долговой нагрузки». Также в основе — формирование «реалистичных планов по доходам и расходам», повышение прозрачности системы формирования доходов, «регламентация процедур контроля» и оценка «эффективности налоговых льгот на основе концепции «налоговых расходов».

Администраторам и отраслевым органам мэрии доходов поручено обеспечить рост поступлений в бюджет, в том числе за счёт повышения инвестиционной привлекательности, работы с имуществом, внедрения механизма социального заказа и инициативного бюджетирования, сокращения затрат на учёт путём централизации бухгалтерского учёта в муниципальных учреждениях города Чебоксары. Также заявляется о повышении прозрачности финансовой информации.

На главных распорядителей средств возлагаются обязанности по повышению качества оказания муниципальных услуг, системы ведомственного контроля в сфере закупок, информирование населения «в доступной форме о планируемых и достигнутых результатах деятельности, об использовании бюджетных средств».

Напомним, на 1 августа доходы бюджета Чебоксар составили 5,34 млрд рублей, что на 3,9% меньше уровня января-июля 2017 года. Израсходовано 5,57 млрд рублей. Профицит составил 230 млн рублей.