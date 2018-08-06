Понедельник, 6 Августа 2018 года
13:05:37 МСК

Финансы станут прозрачнее, льготы пересмотрят: бюджетная политика Чебоксар

Экономика

В столице Чувашии определили основные направления бюджетной и налоговой политики

Чебоксары, 6 августа 2018, 12:30 — REGNUM  В Чебоксарах определены основные направления бюджетной и налоговой политики города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Повышение доходов планируется, в частности, за счёт повышения инвестиционной привлекательности, работы с имуществом, внедрения механизма социального заказа и инициативного бюджетирования. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно постановлению, акценты будут сделаны на «взвешенной» бюджетной и долговой политике, позволяющей обеспечить» финансирование расходов при «поддержании безопасного уровня долговой нагрузки». Также в основе — формирование «реалистичных планов по доходам и расходам», повышение прозрачности системы формирования доходов, «регламентация процедур контроля» и оценка «эффективности налоговых льгот на основе концепции «налоговых расходов».

Администраторам и отраслевым органам мэрии доходов поручено обеспечить рост поступлений в бюджет, в том числе за счёт повышения инвестиционной привлекательности, работы с имуществом, внедрения механизма социального заказа и инициативного бюджетирования, сокращения затрат на учёт путём централизации бухгалтерского учёта в муниципальных учреждениях города Чебоксары. Также заявляется о повышении прозрачности финансовой информации.

На главных распорядителей средств возлагаются обязанности по повышению качества оказания муниципальных услуг, системы ведомственного контроля в сфере закупок, информирование населения «в доступной форме о планируемых и достигнутых результатах деятельности, об использовании бюджетных средств».

Напомним, на 1 августа доходы бюджета Чебоксар составили 5,34 млрд рублей, что на 3,9% меньше уровня января-июля 2017 года. Израсходовано 5,57 млрд рублей. Профицит составил 230 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить