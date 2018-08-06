В Москве увеличился индекс промпроизводства обрабатывающих отраслей

Москва, , 12:31 — REGNUM С начала 2018 год в Москве вырос индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 25,7%.

«В январе — июне этого года наибольший рост в обрабатывающем секторе промышленности показали высокотехнологичные направления», — подчеркнула Сергунина.

Наибольшей положительной динамики достигло производство электрооборудования, химических веществ и транспортных средств. По данным направлениям прирост составил 121, 23 и 18 процентов соответственно.

Глава департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов, в свою очередь, добавил, что за первые шесть месяцев 2018 года увеличились объёмы производства легковых автомобилей, холодильного и вентиляционного оборудования, упаковочных материалов, торговой и офисной мебели, ремонт и монтаж автомобилей. По данным отраслям прирост составил от семи до десяти процентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2018 года столичными предпринмателями было приобретено 1600 патентов, что на 107% превышает результаты аналогичного периода 2017 года.

Читайте подробнее: Предприниматели Москвы за I квартал 2018 года оформили 51 тыс. патентов