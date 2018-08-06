Китай не хочет обострения торговой войны с США – Борис Кагарлицкий

Москва, , 13:49 — REGNUM Заявления Пекина о готовности ввести пошлину на импорт американского сжиженного газа скорее показывает, что КНР не отказывается от ответных действий в торговой войне с США, но хочет всё спустить на тормозах. Об этом 6 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

«Пошлины на сжиженный газ — это достаточно символический жест, — сказал Кагарлицкий. — Он скорее показывает, что КНР не откажется от каких-то актов возмездия. Однако масштабы рынка сжиженного природного газа довольно ограничены, и американский экспорт по этой линии не очень стратегически важен для Вашингтона».

Кроме того, как подчеркнул директор ИГСО, у США есть другие рынки — более удобные, чем китайский.

«Например, западноевропейский рынок, — отметил Кагарлицкий. — Поэтому разговоры о пошлинах на СПГ — это скорее некий знак, причём свидетельствующий больше о том, что китайцы не хотят обострять ситуацию. Они, напротив, желают спустить её на тормозах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным издания «КоммерсантЪ», в случае введения США пошлин на импорт товаров из Китая на сумму 200 млрд долларов Пекин готов ввести пошлины на импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в размере 25%.

Эти меры КНР намерена предпринять в ответ на то, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести 25-процентные пошлины на товары из Китая на сумму 200 млрд долларов.

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