Более 25 тыс. га леса восстановили на Украине

Киев, , 12:17 — REGNUM За первое полугодие государственное агентство лесных ресурсов Украины восстановило 25,5 тыс. га, сообщает 6 августа УНИАН.

Согласно сообщению, среди восстановленных площадей было 1,2 тыс. га новых лесов. Помимо этого, агентство засеяло 226 га семенами деревьев, чтобы предприятия имели древесину в следующем году. Отмечается, что в 2017 году на Украине восстановили 53,2 тыс. га леса.

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Напомним, контрабанда леса — одна из самых больных тем на Украине, на экспорт кругляка даже введен мораторий. Однако контрабандисты все равно рубят лес и продают его. Так, по различным данным, до 30% леса на Украине было вырублено преступниками.