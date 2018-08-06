Объективных причин для падения цен на нефть нет

Москва, , 12:15 — REGNUM Цены на нефть продолжают оставаться стабильными, поскольку на данный момент нет объективных причин для падения, но при этом отсутствую и драйверы роста. Чтобы предотвратить назревавшее недавнее падение цен на нефть Саудовская Аравия снизила нефтедобычу в июле на 200 тыс. баррелей, а со стороны США на две единицы снизилась активность от буровых установок Baker Hughes, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Важно понимать одну важную вещь: те ограничения которые наблюдаеются на нефтяном рынке, а именно сокращение поставок со стороны Ирана, Венесуэлы, а также Ливии, все это по большей части уже учтено в ценах на сырье. И многие крупные участники рынка это прекрасно понимают. Если объективно оценивать ситуацию, то видно, что нефтяной рынок испытывает некоторый дефицит в стимулах роста. Это понимают и страны ОПЕК+.

«Поэтому жесткая регуляция в отношении стабилизации цен на нефть в сложившийся ситуации, лежит на плечах Саудовской Аравии, России и США. В отсутствие серьезных геополитических факторов цены на нефть будут находиться в консолидации. Ценовой диапазон в данном случае будет от $71 — $75,80 за баррель для марки Brent. А для сланцевой нефти марки WTI диапазон можно обозначить от $66,70 — 70,39», — считает эксперт.

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