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«Резкое повышение пенсионного возраста не приветствуется»

Экономика

Одна из причин – низкая продолжительность жизни в северных регионах, заявил эксперт

«Резкое повышение пенсионного возраста не приветствуется»
Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

Новосибирск, 6 августа 2018, 12:07 — REGNUM  Проведении пенсионной реформы в России, видимо, необходимо, но такое резко повышение пенсионного возраста населением не приветствуется, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Союза «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» Сергей Трапезников.

«Одной из причин отрицательного отношения к повышению пенсионного возраста является то, что средняя продолжительность жизни мужчин в Новосибирской области составляет 60 — 62 лет, а женщины в 60 лет в северных регионах приобретают кучу болезней. При такой статистике на пенсию выходить будет некому, поэтому положительные моменты в таком шаге правительства РФ увидеть сложно», — высказал свое мнение Трапезников.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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