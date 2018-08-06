«Резкое повышение пенсионного возраста не приветствуется»

Новосибирск, , 12:07 — REGNUM Проведении пенсионной реформы в России, видимо, необходимо, но такое резко повышение пенсионного возраста населением не приветствуется, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Союза «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» Сергей Трапезников.

«Одной из причин отрицательного отношения к повышению пенсионного возраста является то, что средняя продолжительность жизни мужчин в Новосибирской области составляет 60 — 62 лет, а женщины в 60 лет в северных регионах приобретают кучу болезней. При такой статистике на пенсию выходить будет некому, поэтому положительные моменты в таком шаге правительства РФ увидеть сложно», — высказал свое мнение Трапезников.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»