«Не заплатили даже за март»: Украинские шахтеры продолжают акции протеста

Киев, , 12:07 — REGNUM На Украине крайне сложной остается ситуация с выплатой долгов шахтерам. Горняки бастуют и организуют все более масштабные акции протеста, в том числе, в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 августа.

Напомним, что 3 августа, в Киеве горняки шахты «Горная» госпредприятия «Первомайскуголь» (украинская часть бывшей Луганскй области) пикетировали Министерство энергетики и угольной промышленности Украины. Шахтеры требовали от правительства вернуть долги по зарплатам и заняться развитием угольной отрасли.

В свою очередь, Депутат от партии «Наш край» Сергей Шахов обвинил правительство и министра энергетики Игоря Насалика в невыполнении обещаний отдать долги по зарплатам. Он потребовал отправить профильного в отставку.

«В тех кабинетах забыли, что когда выходят шахтеры, уходят и министры, и народные депутаты. Сегодня задолженность по зарплате 1 млрд 400 млн грн (около 50 млн долл — ред.)… Сегодня шахтеры и их семьи требуют зарплату от премьер-министра, не от Насалика. Насалика надо уволить. Насалик — не министр, он хороший мэр города, ему место среди мелких чиновников. За последние 4,5 года добыча угля уничтожена в пять раз. Сколько добывала «Горская», 1300 тонн угля в день? Сегодня добывает 200 тонн угля в день. Почему до сих пор не отремонтирована шахта «Волынская 10», там отмывают миллиарды», — заявил Шахов.

Он также напомнил, что на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса 70 тыс. горняков лишились работы, поскольку шахты затопили.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что государство задолжало шахтерам ГП «Первомайскуголь» с прифронтовой Луганщины более 3,8 млн долл.

«…по оперативным данным Минэнергоугля по состоянию на 1.08.2018-го (долги по зарплате — ред.) составляют 103,797 млн грн. При этом стоит заметить, что с шахтерами полностью не рассчитались еще за весенние месяцы, несмотря на то, что уже заканчивается лето. По тем же оперативным данным Минэнергоугля, за март горнякам ГП «Первомайскуголь» еще не отдали более 8 млн грн, а за апрель — почти 15 млн грн», — информирует Волынец.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина за первый квартал 2018 года нарастила импорт каменного угля и антрацита на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,4 млн тонн, сообщила Государственная фискальная служба. В денежном выражении импорт угля на Украину за январь-апреля составил $1,43 млрд, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Главным поставщиком угля на Украину остаётся Россия, на которую приходится 64,08% импорта. За первый квартал 2018 года Киев закупил российского угля на $643,58 млн. Поставки из США составили 28,7% украинского импорта ($288,4 млн), из Канады — 4,8% ($48,4 млн), из других стран — 2,39% ($24 млн).

Напомним, с 2014 года парламент и правительство Украины не могут выделить средства на техническое переоснащение государственных шахт. Данную информацию в апреле 2018 года подтвердил в Раде министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Министерство разработало план реформирования угольной отрасли, план действий по реализации, но, к сожалению, на сегодняшний день не найдены средства, чтобы реализовать эту программу. Если эта программа будет реализована — ни одной убыточной шахты у нас не будет… Последние четыре года у нас не было ни копейки финансирования в модернизацию нашей отрасли. Я очень просил бы, чтобы при пересмотре бюджета пересмотрели эту позицию. Мы не только полностью обеспечим все нужды нашего топливно-энергетического комплекса в угле, но у нас не будет дотаций на угольную промышленность», — сказал Насалик.