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Бензин в России с конца июля подешевел на 3–12 копеек

Экономика

Самое значительное снижение цены Аи-92 было зафиксировано в Приволжском федеральном округе

Бензин в России с конца июля подешевел на 3–12 копеек
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Бензин

Москва, 6 августа 2018, 12:00 — REGNUM  С 30 июля по 3 августа розничные цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 в среднем по России снизились на 12 копеек и три копейки за литр соответственно, об этом следует из данных Thomson Reuters Kortes.

Так, в Приволжском федеральном округе было зафиксировано самое значительное снижение цены АИ-92 — на 21 копейку. В Центральном федеральном округе цена АИ-95 снизилась на четыре копейки.

Напомним, по данным Федеральной службы государственной статистики, средние потребительские цены на бензин в России с 23 по 29 июля снизились на две копейки.

За этот период бензин марки АИ-92 подешевел на две копейки, до 41,51 рубля за литр, бензин АИ-95 — на одну копейку, до 44,58 рубля за литр, бензин АИ-98 — на две копейки, до 49,82 рубля за литр.

Читайте подробнее: Росстат: Бензин в России за неделю подешевел на две копейки

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