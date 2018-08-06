Четыре года продэмбарго: потери и выгоды

Москва, , 11:52 — REGNUM Главный позитивный результат, которого добилась Россия за четыре года действия продовольственного эмбарго, по мнению экспертов, — это существенное увеличение собственного производства и снижение импорта. Так, на сегодня на прилавках сетей общая доля российских продуктов питания составляет почти 80%, в то время как до введения Россией контрсанкций доля импортных продуктов превышала одну треть.

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Россия продлила продуктовое эмбарго в ответ на санкции Запада

Сразу после ввода ограничений на импорт продукции из-за рубежа, и бизнесмены, и рядовые потребители опасались, что Россия останется без привычных продуктов питания. Заменить импортные продукты питания удалось не все, в частности, речь идёт о некоторых сортах сыра, однако, по словам исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров РФ Дмитрия Вострикова, которого цитирует «Прайм», в настоящее время российские производители полностью обеспечивают рынок зерном, сахаром, растительным маслом, мясом кур, рыбой и овощами борщевого набора.

При этом санкции не лучшим образом сказались на экономической ситуации стран Евросоюза. Потеря такого потребителя как Россия ухудшила положение производителей молочной продукции во Франции, но также и в других регионах мира, особенно в 2015 и 2016 годах. Франция, по словам Жиля Псальмона из Национальной федерации производителей молока Франции, потеряла почти 1,5% экспорта европейской молочной продукции — сыра или масла.

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Что будет, если завтра отменят продовольственное эмбарго?

Бельгия до введения ответных мер РФ по состоянию на 2013 год экспортировала в Россию продукцию на общую сумму 5 млрд евро. На сегодня сокращение составило более чем в два раза. Для сравнения: в 2017 году объём экспорта составил всего 2,1 млрд евро. Больше всего потерял сельскохозяйственный экспорт, порядка 1 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, продуктовое эмбарго Россия ввела в ответ на многочисленные санкции стран Запада против отдельных граждан Российской Федерации, а также юридических лиц и целых отраслей экономики. Под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна: мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи и фрукты, а также молочная продукция. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 6 августа 2014 года. В июле 2017 года срок действия продуктового эмбарго в отношении стран, наложивших ограничения на Россию, был продлён до конца 2018 года. Месяц назад действие указа было продлено до конца 2019 года.

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