«Оптимальный вариант — 58 лет для женщин и 62 года – для мужчин»

Новосибирск, , 11:52 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — вопрос непростой, нельзя сказать ни «за», ни «против». Пенсионная реформа необходима, но с тем возрастом, который предлагается правительством РФ, члены Общественной палаты Новосибирской области (были проведены общественные слушания) не согласны, заявила корреспонденту ИА REGNUM президент Межрегионального союза общественных объединений Новосибирской области Галина Гриднева.

Общественники предлагают внести корректировку, и дифференцировано подойти к повышению пенсионного возраста — например, 58 лет для женщин и 62 — для мужчин — оптимальный вариант. После проведения экспертизы законопроекта предложения были направлены Общественную палату РФ.

«При обсуждении повышения пенсионного возраста были высказаны негативные категорические мнения, но в целом корректировку возраста одобрили. Сегодня экономическая ситуация в России сложная, реформа необходима, но тот возраст, который предлагается (63 года для женщин и 65 лет — для мужчин) — это нереально и болезненно для граждан. Особенно не поддерживается ужесточение возраста для женщин, потому что на них по жизни и так очень большая нагрузка», — высказала свое мнение Гриднева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»