«Конец года будет интересный»: Эксперты предрекли дальнейший обвал гривны

Киев, , 11:43 — REGNUM На сегодня, 6 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил следующие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США — 27,09 грн; 1 евро — 31,39 грн; 10 российских рублей — 4,26 грн.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 3 августа, доллар по официальному курсу подорожал на 8 копеек.

В обменниках доллар стоит порядка 27,4−27,5 гривны, это на 0,5 грн больше, чем неделю назад.

В свою очередь экономист Олег Пензин прогнозирует, что до конца года за один доллар будут давать 28,5−28,9 грн. Об этом Пензин заявил в эфире телеканала NewsONE.

Эксперт напомнил, что ранее Кабинет министров Украины утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27,5 грн за доллар.

«Если мы говорим о среднегодовом курсе в 27,5 грн, а в начале года курс был на уровне 26 грн за доллар, т. е. до конца года можно ожидать падение курса до 28,5 — 28,9 грн за доллар. В таких пределах будем видеть динамику… Нацбанк отреагировал должным образом, подняв учетную ставку до 17,5%. Т. е. конец года нас ожидает достаточно интересный с точки зрения падения курса гривны», — сказал Пензин.

По его словам, Нацбанк ослабляет курс гривны накануне погашения валютных облигаций госзайма.

«Объективные основания этому достаточно серьезные. Есть необходимость погашения валютных облигаций. В начале года их покупали нерезиденты. Сейчас идет их погашение, поэтому видим давление на валютный рынок. Кроме того, мы видим ситуацию с кредитом Международного валютного фонда, который, наверное, будет откладываться. Это будет последний транш, если вообще будет», — подытожил Пензин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Нацбанк в официальном заявлении назвал четыре главные причины нехарактерного для Украины летнего роста курса доллара. В частности, это вывод иностранцами средств, полученных от украинского Минфина в виде выплат по гривневым гособлигациям (с начала июля портфель ОВГЗ нерезидентов сократился почти на 1,3 млрд), активное перечисление компаниями, работающими на Украине, дивидендов за границу (в июле купили на эти цели на межбанке почти $300 млн., значительные объемы возмещений Госказначейством НДС в конце этого месяца, а также увеличение спроса на наличную валюту.