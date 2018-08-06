Antaranews: экономика Индонезии выросла на 5,27%

Джакарта, , 11:37 — REGNUM Центральное статистическое агентство Индонезии отметило, что экономика страны во втором квартале 2018 года выросла на 5,27%, что больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Antaranews.

«Этот экономический рост на 5,27% является обнадеживающим достижением, но нужно подчеркнуть, что цель экономического роста в этом году составляет 5,4%», — заявил Сухарянто, глава центрального статистического агентства.

«Нефтегазоперерабатывающая промышленность растет, также как пищевая промышленность, производство текстиля и одежды, производство изделий из кожи и резины», — добавил Сухарянто.

В экономической структуре Индонезии в квартале II-2018 преобладают Ява и Суматра. Остров Ява внес наибольший вклад в ВВП Индонезии, а именно 58,61%, затем остров Суматра — 21,54%, остров Калимантан — 8,05%. Индонезийская экономика, основанная на объеме ВВП, во втором квартале 2018 года составила 3.683,9 трлн рупий.