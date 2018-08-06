«Параллельно с пенсионной реформой необходимо запустить программу «50+»

Омск, , 11:27 — REGNUM Пенсионная реформа назрела давно. Учитывая, что Россия — единственная страна из СНГ, которая его не подняла. Для поднятия возрастной планки есть несколько причин: во-первых, последний раз пенсионный возраст в России был установлен в 1928 году, когда продолжительность жизни была 43 года, во-вторых, в Пенсионом фонде РФ (ПФР) существует дыра в 2,5 трлн рублей, в-третьих, продолжительность жизни растёт, кроме того, реформу предполагается растянуть до 2030 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM секретарь Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Омского городского Совета Юрий Тетянников.

«Все эти факторы говорят о том, что необходимость пенсионной реформы есть. Решение непопулярное, но оно необходимо. Есть понимание того, что реформа должна быть, другой вопрос, в какой форме. Например, надо учитывать льготы в связи с особенностью разных регионов России. Предложения нужно вносить в режиме первого чтения в Государственной думе РФ, чтобы немножко поправить данный законопроект. Перед вторым чтением надо вносить поправки, в частности, может быть по более мягкому поднятию возраста для женщин (до 60 лет, а не до 63)», — пояснил эксперт.

Также следует рассмотреть более плавное поднятие пенсионного возраста — в год по три месяца, то есть более плавно прибавлять. При таком подходе будет меньше отторжения и возражений граждан. Кроме того, необходимо принятие программ «50+» по медицинскому дополнительному обеспечения, санаторно-курортному лечению, а самое главное у работодателей, которые будут сохранять возрастных работников на рабочих местах, должны быть льготы, либо государственные гарантии обеспечения работника предпенсионного возраста. Варианты есть.

«Помимо пенсионной реформы необходимо запустить ряд программ, которые шли бы параллельно с реформой и давали шанс людям себя комфортно чувствовать, несмотря на предпенсионный возраст», — высказал свое мнение Тетянников.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»