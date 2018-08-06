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Запорожская АЭС заработала на треть от своей мощности

Экономика

Новый энергоблок был введен в эксплуатацию

Киев, 6 августа 2018, 11:26 — REGNUM  Энергоблок №5 на Запорожской АЭС был введен в эксплуатацию после планового капитального ремонта, сообщает 6 августа УНИАН.

Отмечается, что во время ремонта никаких превышений допустимых показателей радиации не было. Также на данный момент на Запорожской АЭС на ремонте находятся четыре блока из шести.

Напомним, Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция на Украине. Она состоит из шести энергоблоков мощностью 1 МВт каждый. Вклад станции в энергетику Украины составляет 22%.

Отметим, ранее правительство Украины одобрило постройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС — №3 и №4. Стоимость строительства — $2,72 млрд, мощность блоков составит 2,2 тыс. МВт.

Читайте ранее в этом сюжете: На Хмельницкой АЭС построят новые энергоблоки

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Атомная энергетика
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