Две дороги в Ярославской области будет ремонтировать подрядчик с Юга России

Ярославль, , 10:54 — REGNUM В Ярославскую область приходит новый дорожный подрядчик. Дороги «Ярославль — Рыбинск» и «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец» в регионе будет ремонтировать ООО «Дорожно-эксплуатационное управление-57», зарегистрированное в Орловской области. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На двух крупных дорогах предстоит масштабный текущий ремонт. Общая стоимость работ составляет 369 млн рублей. Большая часть этих денег (303 млн) пойдет на асфальтировку дорог асфальтом ЩМА-15 слоем 4 см. Всего на двух дорогах таким образом планируют уложить 459 тыс квадратных метров нового асфальта. Также предполагается ликвидация колейности, устройство искусственных неровностей, нанесение разметки.

На дороге «Ярославль-Рыбинск» ремонтироваться участок протяженностью 48,7 км, на трассе «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец» — 86,7 км.

Учредитетелем «ДЭУ-57» является ОАО «Дорстрой» — крупная дорожная компания, работающая в Ростовской, Воронежской, Тульской, Московской и других областях.

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