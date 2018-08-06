«Женщина — это основа, которая поставляет стране человеческий капитал»

Хабаровск, , 10:08 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — это не пенсионная реформа, это внесение изменений в отдельные законодательные акты, связанные с пенсиями. Сегодняшнее состояние дел в России требует проведение этой реформы. Более 50 лет в российское пенсионное законодательство не вносились никакие кардинальные изменения, поэтому это нужно сделать заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель общественной организации «Хабаровский городской союз женщин», почетный гражданин г. Хабаровска-2018 Альбина Коровина.

Что касается повышения пенсионного возраста, особенно для женщин, живущих на Дальнем Востоке, то на сегодняшний день это делать рано. На севере очень сложные, тяжёлые условия жизни, недоступность связи с материком, высокий, прожиточный минимум. потому что на Дальнем Востоке всё очень дорого. Женщины работают не от того, что здоровье у них хорошее, а потому что пенсия для них дополнительный бонус, ведь только на пенсию не проживешь. Кроме того, в серных регионах России очень большая смертность, по статистике, до 55 лет не доживают 30% мужчин и 15% женщин.

«Государство правильно затронуло тему повышение пенсионного возраста, но не думаю, что так резко, особенно женщинам, стоит повышать возраст. Женщины дают России детей, это основа, которая поставляет стране человеческий капитал. На её жизнь приходится много проблем. Рассматривать эту тему обязательно надо, думать, что, как и почему, но повышать женщинам пенсионный возраст, мне кажется, не нужно», — высказала свое мнение Коровина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»