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Сахаэнерго вводит в эксплуатацию третий блок резервной ДЭС в Черском

Экономика

Новая станция позволит повысить надежность электроснабжения поселка

Якутск, 6 августа 2018, 09:53 — REGNUM  Ввод третьей передвижной дизельной электростанции (ДЭС) в поселке Черский Нижнеколымского района Якутии планируется завершить в III квартале 2018 года, сообщила 6 августа пресс-служба АО «Сахаэнерго» (входит ПАО «Якутскэнерго»).

"Ввод оборудования позволит увеличить установленную мощность электростанции поселка Черский и минимизировать риски связанные с отключениями линии «Чукотэнерго», — пояснил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик.

Ранее предприятие выполнило строительство фундамента и монтаж станции, капитальный ремонт двигателя АИ-20, монтаж и наладку технологических защит двигателя. В настоящее время завершается проверка и наладка релейной защиты и автоматики.

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Электроэнергетика
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