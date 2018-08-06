Сахаэнерго вводит в эксплуатацию третий блок резервной ДЭС в Черском

Якутск, , 09:53 — REGNUM Ввод третьей передвижной дизельной электростанции (ДЭС) в поселке Черский Нижнеколымского района Якутии планируется завершить в III квартале 2018 года, сообщила 6 августа пресс-служба АО «Сахаэнерго» (входит ПАО «Якутскэнерго»).

"Ввод оборудования позволит увеличить установленную мощность электростанции поселка Черский и минимизировать риски связанные с отключениями линии «Чукотэнерго», — пояснил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик.

Ранее предприятие выполнило строительство фундамента и монтаж станции, капитальный ремонт двигателя АИ-20, монтаж и наладку технологических защит двигателя. В настоящее время завершается проверка и наладка релейной защиты и автоматики.