В Туле открыт Центр приема гостей

Тула, , 09:40 — REGNUM Первый в Тульской области Центр приема гостей открылся в областном центре 4 августа, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Торжественная церемония открытия состоялась в центре Тулы — на площади Восстания. В открытии центра принял участие заместитель губернатора Вячеслав Федорищев. Центр был создан на условиях государственно-частного партнерства.

Вице-губернатор отметил, что по поручению главы региона Алексея Дюмина большое внимание уделяется развитию туристического потенциала области. Так, в числе поручений губернатора — и создание в центре города места, где гости смогут получить всю необходимую информацию о туристических маршрутах, гостиницах, достопримечательностях, объектах питания, транспорте и мероприятиях, проходящих в нашем регионе.

Новый Центр приема гостей — первый в регионе, но, как планируется, не последний: в Туле предполагается создать еще два таких центра.

В открывшемся центре каждый желающий сможет получить путеводители по достопримечательностям региона приобрести Карту гостя — систему лояльности для туристов, предоставляющую путешественникам приятные бонусы, скидки и преференции при посещении местных объектов показа, гостиниц, кафе и ресторанов.

В сувенирной лавке гостям будут предложены краеведческая и историческая литература, памятные сувениры и подарки, изделия местных ремесленников, мастеров и художников, и, конечно, тульские пряники, белевская пастила, суворовские конфеты и ароматный чай из знаменитого тульского самовара.