Власти Севастополя обещают квартиры очередникам

Севастополь, , 09:32 — REGNUM Квартиры севастопольцам, стоящим в очереди на получение жилья, начнут продавать по льготным ценам в 2019 году. Об этом 3 августа журналистам заявил директор департамента капитального строительства Севастополя Михаил Демиденко.

«Реализация данной жилищной программы, благодаря которой, как рассчитывает правительство города, жилищная очередь сократится на 65%, должна начаться через полгода. В 2019 году жильё может вводиться в эксплуатацию и предоставляться очередникам. Предполагаемая стоимость для льготников будет составлять 40 тысяч рублей за квадратный метр», — отметил чиновник.

Он также отметил, что правительство города готовит условия для строительства в Севастополе четырех миллионов квадратных метров жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, севастопольскому ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС, стоящему в очереди на получение квартиры с 1991 года, дважды за последние четыре года власти торжественно вручали документы на квартиру, но жилья он до сих пор не получил.

По данным федерального портала «Мир квартир», в рейтинге городов с самыми дорогими метрами в новостройках Севастополь расположился на шестой строчке — 72 090 рублей за кв. м.

Читайте ранее в этом сюжете: «Чернобыльцу» в Севастополе дважды дали жильё, но он его так и не получил