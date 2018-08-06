Для крымских отельеров разработали методичку по выходу «из тени»

Симферополь, , 09:14 — REGNUM В Крыму подготовили методические рекомендации по организации деятельности малых средств размещения, которые продолжают работать «в тени». Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, сообщила 6 августа пресс-служба ведомства.

«Эти рекомендации станут шагом к целому ряду инициатив, которые в дальнейшем обеспечат детенизацию средств размещения, а, следовательно, и безопасность отдыха на полуострове, повышение качества сервисного обслуживания», — отметил министр.

По его мнению, малые отели Крыма — это огромный ресурс, который способствует развитию качественного отдыха на полуострове и пополнению бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года депутат Госдумы РФ Константин Бахарев заявил, что эксперимент с курортным сбором на полуострове может провалиться, если властям республики не удастся вывести «из тени» малый бизнес, занятый в туристической отрасли.

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