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Украина теряет от коррупции больше, чем получает от кредитов

Экономика

Это только от таможенной коррупции

Украина теряет от коррупции больше, чем получает от кредитов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Коррупция

Киев, 6 августа 2018, 09:01 — REGNUM  Более 4 млрд евро теряет Украина каждый год из-за коррупционеров на таможне, говорится в расследовании немецкого издания Süddeutsche Zeitung, сообщает 6 августа Deutsche Welle.

Согласно сообщению, на таможне Украины активно применяются всевозможные уловки и схемы для того, чтобы не платить пошлины. Так, ввозимые товары в процессе регистрации на таможне меняют маркировку и становятся, например, не зонтами, а зеркалами.

Отмечается, что сумма хищений на таможне в два раза превышает сумму кредитов, которые в 2018 году Киев планируют получить от иностранных партнеров, а также превышает одну десятую всей доходной части бюджета страны.

Напомним, по данным соцопроса PricewaterhouseCoopers, 73% украинских компаний сталкиваются с коррупцией при ведении бизнеса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве задержали продажного таможенника

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Коррупция и борьба с ней
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