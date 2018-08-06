«Повышая пенсионный возраст, не стоит всех брать под одну гребёнку»

Благовещенск, , 08:59 — REGNUM В целом пенсионная реформа в России нужна по нескольким причинам: в стране количество работающих сокращается — на шесть работающих приходится пять пенсионеров — это превышает все показатели, средняя продолжительность жизни растёт, а также через некоторое время резервы Пенсионного фонда РФ (ПФР) будут исчерпаны, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Амурской области Владимир Седов.

По его мнению, проводить пенсионную реформу необходимо, но она нуждается в доработке. Подходить одинаково и односторонне для всей России от Калининграда до Сахалина — это не совсем правильно, ибо продолжительность жизни в различных субъектах РФ, уровень социальной урегулированности и уровень медицинского обслуживания различные. Потому одинаково уравнивать все регионы России и говорить, что пенсионный возраст наступает для всех с определенного числа, нельзя.

«Для каждого субъекта РФ должны быть свои показатели и дифференцированный подход к каждому субъекту. Всех брать под одну гребёнку не стоит. Например, устанавливается некий коэффициент: первое — медицинское обеспечение, второе — продолжительность жизни, третье — состояние социальных сфер обслуживания, четвёртое — уровень жизни. Коэффициент приравнивается к каждому региону, и в зависимости от этого проводить пенсионную реформу, то есть для каждого региона России должен быть свой критерий повышения пенсионного возраста», — высказал свое мнение Седов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»