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В Свободном прошла ярмарка вакансий проекта «Сила Сибири»

Экономика

С желающими трудоустроиться были проведены индивидуальные собеседования

Свободный, Амурская область, 6 августа 2018, 08:27 — REGNUM  Центр занятости города Свободный (Амурская область) совместно с ООО «Газпром трансгаз Томск» организовали ярмарку вакансий для желающих трудиться на строительстве газопровода «Сила Сибири», сообщает пресс-служба предприятия.

«Жители района смогли получить исчерпывающую информацию о работе в «Газпром трансгаз Томск» и оставить свое резюме, если готовы трудиться на магистральном газопроводе «Сила Сибири», — пояснил заместитель начальника отдела кадров и трудовых отношений ООО «Газпром трансгаз Томск» Дмитрий Котляров.

В ходе мероприятия проведены индивидуальные собеседования с соискателями.

Отмечается, что вакансии открыты по направлениям связи, автоматизации и метрологическому обеспечению. Также компания приглашает на работу мастера участка, инженера, юрисконсульта, переводчика, механика и специалистов других направлений.

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Рынок труда
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