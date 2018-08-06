«Тем, кому продлят срок выхода на пенсию, надо сократить рабочий день»

Благовещенск, , 08:11 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — решение разумное. Возраст нужно повышать, но все составляющие, которые беспокоят народ, должны быть, заявила корреспонденту ИА REGNUM начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова.

«Во-первых, необходимо обеспечить рабочие места для тех людей, кому продлили пенсионный возраст. Во-вторых, увеличить после выхода на пению пенсионные выплаты. В-третьих, по необходимости предусмотреть сокращение рабочего дня, допустим сделать его без обеда до 14:00 для той категории людей, кому продлят пенсионный возраст», — перечислила эксперт.

Например, если женщинам повышают возраст до 63 лет, то до 60 лет у них может быть восьмичасовой рабочий день, а затем длительность рабочего дня немного снижать, как это сделано во всех цивилизованных странах. То же самое надо сделать и для мужчин, учитывая, что вырабатываются они раньше, после 62 лет постепенно снижать продолжительность рабочего дня. Это нужно сделать, чтобы для человека было комфортно трудиться и в то же время не изнашиваться окончательно, пояснила она.

«В целом в наше время люди стали моложе, энергичнее, неравнодушнее, поэтому повышение пенсионного возраста — правильное решение. Это продлит продолжительность жизни, сделает целостной жизнь человека, ведь люди созданы для того, чтобы созидать», — высказала свое мнение Томилова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»