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Нацбанк Украины: наша экономика ухудшается из-за украинских мигрантов

Экономика

Украинский бизнес нуждается в кадрах

Нацбанк Украины: наша экономика ухудшается из-за украинских мигрантов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика Украины

Киев, 6 августа 2018, 08:06 — REGNUM  Украинские трудовые мигранты, выезжающие на заработки за границу, снижают темпы роста экономики страны, заявили в Национальном банке Украины (НБУ), сообщают 5 августа «Украинские новости».

Согласно сообщению, в первую очередь экономика Украины страдает от нехватки кадров, которые уезжают за границу. Соответственно, нет роста в таких видах сферах экономики, как строительство, сельское хозяйство, предоставление услуг связи, транспортные услуги. По польским данным, почти половина украинских мигрантов устраиваются работать в перечисленных сферах.

Напомним, жители Украины массово уезжают на работу за границу, так как зарплаты там больше в два-три раза. Так, за последний год количество мигрантов с Украины, переехавших в Литву, увеличилось на 55,4%.

Читайте ранее в этом сюжете: Миграция жителей Украины в Литву усилилась в 1,5 раза

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