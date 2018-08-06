«Швабе» оснастит детские поликлиники современным УЗИ-оборудованием

Москва, , 08:04 — REGNUM Более 2500 многофункциональных ультразвуковых аппаратов «РуСкан» планирует ежегодно выпускать холдинг «Швабе» (входит в Ростех) для оснащения детских поликлиник современным УЗИ-оборудованием, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

«Наше оборудование ничем не уступает зарубежным разработкам, а в некоторых аспектах превосходит их, что делает его конкурентоспособным как на внешнем, так и на внутреннем рынках», — заявил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Предполагается, что аппараты «РуСкан» составят конкуренцию продукции ведущих отечественных и зарубежных поставщиков, таких как GE, Philips, Canon, Hitachi и другие. Проект реализуется в рамках целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций».