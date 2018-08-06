«Пенсионный возраст повышается, гуманно по отношению к людям»

Липецк, , 07:24 — REGNUM Понимая ту экономическую ситуацию, которая сложилась в России, к повышению пенсионного возраста стоит относиться нормально. Это может быть во многом вынужденное решение, соотношение между работающими гражданами, которое было в 60−70-х годах и в настоящее время, отличается в разы. Ранее было четыре работающих на одного пенсионера, сейчас два работающих на одного пенсионера, то есть с учетом демографической ситуации в 90-годах в ближайшее время этот показатель ещё уменьшится, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления труда и занятости Липецкой области Артур Яськов.

«Пенсионный возраст повышается, но он повышается достаточно гуманно по отношению к людям, есть длительный по времени переходный период, фактически до 2030 года. При этом задача государственных органов власти — для этой возрастной категории людей пенсионного возраста, которая значительно отодвинется, — обеспечить возможность трудиться», — подчеркнул эксперт.

Во-первых, защитить их трудовые права, не тех предприятиях, на которых они работают. И, во-вторых, самое главное — должно быть бережное отношение к трудовым ресурсам предпенсионного возраста. Должна проводиться диспансеризация, выявляться профзаболевания, то есть обеспечить этой возрастной категории те возможности и условия, в которых они могли бы достойно продолжать свою трудовую деятельность, и чтобы добавленный возраст (восемь и пять лет) не чувствовался. В этом самая важная задача государства.

«Повышение пенсионного возраста — это абсолютно правильное решение. Только безответственное правительство могло принять неверное решение. В России очень ответственное руководство, поэтому для людей это не будет болезненно. Предлагаемый переходный период сделан очень гуманно. Правильность этого решения властей будет оценена населением позже», — высказал свое мнение Яськов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»