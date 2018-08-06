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Чтобы восстановить 50 мостов, 156 км дорог, Забайкалью потребуется два года

Экономика

Ущерб транспортной инфраструктуре, нанесённый наводнением, превысил 800 млн руб

Чита, 6 августа 2018, 06:17 — REGNUM  Власти Забайкалья продолжают подсчитывать убытки от мощнейшего наводнения, накрывшего регион в ночь на 8 июля 2018 года. По предварительной оценке министра территориального развития Забайкальского края по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Константина Суздальницкого, для того, чтобы восстановить в 19 муниципальных районах 50 разрушенных стихией мостов и 156 километров автомобильных дорог, потребуется не менее двух лет и порядка 860 миллионов рублей. Его слова цитирует сегодня, 6 августа, официальный сайт регионального правительства.

«Объемы работы огромные и расстояния в Забайкальском крае тоже огромные, поэтому на каждый район уходит не менее одного рабочего дня», — пояснил чиновник, говоря о работе оперативных групп, задача которых состоит в проведении осмотра мест, разрушенных паводком, и составлении дефектных актов, на основе которых будут формироваться сметы.

В правительстве Забайкальского края заверили, что в регионе не осталось заблокированных наводнением населённых пунктов — транспортная доступность есть везде.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось в ночь на 8 июля после месяца проливных дождей. Вышедшие из берегов реки затопили сотни домов и приусадебных участков. Пострадавшими стали более 10 тысяч человек. В регионе действует режим ЧС.

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Наводнение в Забайкалье – 2018
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