Ценные бумаги вернули в залог: «Татфондбанк» против экс-банкира Мусина

Казань, , 04:49 — REGNUM Конкурсный управляющий обанкроченного в апреле 2017 года «Татфондбанка» через суд вернул залог на ценные бумаги, принадлежащие ООО «Траверз компани», аффилированному с бывшим председателем правления банка Робертом Мусиным. Договор о расторжении залога ценных бумаг, ставших обеспечением по кредиту ООО «Умная электроника», был признан недействительным. Стоимость заложенных инвестиционных паев оценивается свыше 103,03 млн рублей. Определение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, «Татфондбанк» лишился лицензии в марте 2017 года, а уже в апреле некогда крупнейший банк Татарии был обанкрочен, в отношении него введено конкурсное производство. Управляющим стала госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». На начало июля 2018 года установлены долги банка перед 18,2 тыс. кредиторов на общую сумму более 156 млрд рублей. Одновременно с банкротным делом продолжаются расследования уголовных дел, возбуждённых по фактам мошенничества, хищения имущества банка, а также те, что возбуждены в отношении бывшего председателя правления банка Роберта Мусина. По этим делам ущерб превысил 50 млрд рублей.

С момента как финансовые проблемы появились у ТФБ, они начались и у компаний, которые были с ним аффилированы, в том числе и через Мусина. В числе таких компаний — ООО «Траверз компани». Официально единственным участником общества, созданного в 2002 году, является Вадим Соловьев. ООО совместно с ООО «Аида-Р», чьим единственным участником является Роберт Мусин, и «дочкой» ТФБ — ООО «Газовик» входили в число участников ООО «Новая нефтехимия». Последнее являлось акционером ТФБ, обанкроченного «Татагропромбанка» и выступало до января 2018 года санатором «Тимер банка». «Новая нефтехимия» на сегодня находится на стадии банкротства.

«Траверз компани» в целом выступало соучредителем шести юрлиц, которые или уже ликвидированы, или в процессе. Само ООО с 4 июля 2017 года также находится на стадии ликвидации, а с середины июня 2017 года признано банкротом, в отношении него введено конкурсное производство. Управляющий — Динар Сибгатов. К началу августа 2018 года у компании была выявлена дебиторская задолженность на общую сумму 1 356 426 085,84 рубля, среди её должников присутствует и ООО «Аида-Р», задолжавшее свыше 740 млн рублей.

Одновременно с этим конкурсный управляющий ТФБ смог через суд восстановить залог на часть имущества ООО «Траверз компани». 19 февраля 2016 года ООО заключило с банком договор о залоге ценных бумаг в обеспечение исполнения обязательств ООО «Умная электроника» по кредиту от 28 февраля 2014 года. Залогом стали инвестиционные паи закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «ТФБ-Рентный инвестиционный фонд» в количестве 1035, 48 200 шт., залоговой стоимостью 103 030 459 рублей. На сегодня ООО «Умная электроника» находится на стадии ликвидации.

«Соглашением о расторжении договора о залоге ценных бумаг №29/11−4 от 02.03.2016 года, заключенного между ПАО «Татфондбанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Траверз компани» (ОГРН 1 021 602 827 080 ИНН 1 655 056 126), указанное обременение было снято. Согласно позиции заявителя, соглашение о расторжении договора о залоге ценных бумаг №29/11−4 от 02.03.2016 года было заключено без предоставления какого-либо другого обеспечения, вследствие чего ПАО «Татфондбанк» был причинен вред в виде невозможности удовлетворения своих требований по кредитному договору №29/11 от 28 февраля 2014 года. Ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих предоставление им иного обеспечения после совершения оспариваемой сделки», — отмечается в определении суда.

Суд встал на сторону ТФБ, залог на имущество был восстановлен.