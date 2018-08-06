«Росгеология» анонсировала работы, которые ведёт в Якутии уже полгода?

Якутск, , 04:40 — REGNUM В Якутии будут оценены перспективы нефтегазоносности Накынской площадки. Её прогнозные ресурсы определит Росгеология, исследования будут выполняться на деньги из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

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Оценке подвергнут участок плоощадью более 18 тыс. квадратных километров в Верхневилюйском, Оленёкском и Нюрбинском районах. Изучать намерены геологическое строение венд-кембрийских осадочных комплексов, глубина исследований — до 7,5 км. Цель этих работ — выявить зоны и локальные объекты возможного нефтегазонакопления, а также оценить объём ресурсов углеводородов. Итогами исследований станут рекомендации и обоснования для постановки параметрического бурения, которые геологи должны представить до конца 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, о масштабной геологоразведке в тайге Верхневилюйского района Якутии местные жители сообщали ещё в начале года. Люди недоумевали, кто и что там ищет. Не в курсе о том, что за работы ведутся, были даже главы сёл муниципалитета. О разведке недр случайно узнали охотники, обнаружившие в ранее нетронутых лесах большую просеку и встретившие колонну грузовых машин. Вдоль просеки через каждые несколько километров стояли вагоны, в которых сидели люди. Участники экспедиции отказались рассказывать, какова цель их приезда.