Владельцу 17 ипподромов России несостоятельность больше не грозит

Москва, , 04:10 — REGNUM Производство по банкротному иску к АО «Российские ипподромы», которому принадлежит «Нижегородский ипподром» и ещё 16 таких же объектов в разных регионах России, прекращено. Арбитражный суд Москвы рассмотрел отказ банка «Пересвет» от своих первоначальных претензий, суд вынес решение о прекращении производства по делу о несостоятельности. В начале августа 2018 года материалы появились в базе арбитражных судов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, сведения о ситуации в компании стали известны общественности в связи со скандалом вокруг «Нижегородского ипподрома». Владельцы лошадей, которые размещают их на территории ипподрома, обратились к врио губернатора Глебу Никитину с просьбой помочь сохранить старейший объект, который собственник планировал законсервировать в связи с его плохим техническим состоянием. История началась в мае 2018 года, а в начале июня в администрации Нижегородской области прошло совещание с участием представителей АО «Российские ипподромы», созданного семь лет назад на базе ФГУП «Центральный московский ипподром». Компания, учредителем которой числится Росимущество, управляет 17 ипподромами России. Нижегородский ипподром является одним из старейших, он был создан в 1878 году.

В рамках июньского совещания глава министерства имущественных и земельных отношений Сергей Баринов уточнил, что объект в Нижегородской области на сегодня включён в проект долгосрочной программы развития АО «Российские ипподромы». На тот момент программа была на согласовании федерального правительства. Со стороны области также решался вопрос о возможных мерах поддержки.

В июне собственник также отменил распоряжение о консервации объекта в Нижнем Новгороде. Тогда же стало известно, что с банком-истцом ведутся переговоры о недопущении банкротства АО.

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3 августа 2018 года в базе Арбитражного суда Москвы появилось определение о прекращении производства по делу о банкротстве АО.

«В материалы дела от АКБ «Пересвет» (АО) поступил письменный отказ от заявления о признания должника банкротом. Представитель АКБ «Пересвет» (АО) поддержал заявленный отказ, пояснил, что последствия отказа от заявления ясны и понятны. Изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что заявленный отказ АКБ «Пересвет» (АО) от заявления о признании должника банкротом подлежит удовлетворению, а производство по указанному заявлению прекращению», — отмечается в определении суда.

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